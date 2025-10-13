派遣社員の約4人に1人が「元正社員」――そんな調査結果が株式会社マイナビ（東京都千代田区）による「派遣社員の意識・就労実態調査（2025年版）」でわかりました。正社員をやめて派遣社員を選んだ理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果】「前職の雇用形態」と「派遣雇用を選んだ理由」を見る調査は、派遣社員として勤務する20 〜59 歳の男女1400人を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。は