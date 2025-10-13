「何が好きか」で自分の中身まで判断されるのは理不尽な話ですが、活発すぎる女性のスポーツ趣味に「うわ…」と引いてしまう男性は意外と多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性436名に聞いたアンケートを参考に「『インドア派の俺とは合わないな』と思われてしまう好きなスポーツ９パターン」をご紹介します。【１】バブリーなイメージが受け入れられがたい「モータースポーツ観戦」「ふつう、若い女の子がF１やドリ