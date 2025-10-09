地区シリーズ第3戦米大リーグ・ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地ニューヨークでブルージェイズとの地区シリーズ第3戦を戦い、9-6で勝利した。負ければシーズン終了が決まる一戦で、勝ち越し弾を放ったのがジャズ・チザム内野手だ。守備の間に大あくびする姿がカメラに抜かれて批判を浴びていたが、結果で黙らせた。試合後、あくびを指摘する声に“反論”している。6-6の5回1死。チザムは右中間に飛び込む値千金の勝ち越