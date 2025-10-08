【エルサレム＝田尾茂樹、ワシントン＝池田慶太】パレスチナ自治区ガザを巡るイスラエルとイスラム主義組織ハマスの和平協議で、ハマスは７日、声明を発表し、ガザからのイスラエル軍の完全撤退など和平合意に向けた６項目の条件を提示した。米国が提示した和平計画には撤退時期などは明示されておらず、協議は長期化する可能性がある。協議はエジプトで６日から行われている。ハマスは声明の中で、イスラエル軍完全撤退のほか