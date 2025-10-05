フィリーズとの地区S第1戦【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースの佐々木朗希投手は4日（日本時間5日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第1戦で2点リードの9回から登板した。1回を1安打無失点に抑えて、日米通じてプロ初セーブを挙げた。佐々木のプレーオフ登板は2度目。1日（同2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で4点差の9回から登場。初球に100.7マイル（約16