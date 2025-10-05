フィリーズとの地区S第1戦

【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースの佐々木朗希投手は4日（日本時間5日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第1戦で2点リードの9回から登板した。1回を1安打無失点に抑えて、日米通じてプロ初セーブを挙げた。

佐々木のプレーオフ登板は2度目。1日（同2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で4点差の9回から登場。初球に100.7マイル（約162キロ）を投じるなど、1回無安打無失点、2奪三振。地区シリーズ突破に貢献していた。

この日、先発は大谷翔平投手。プレーオフデビューで6回3失点の粘投。勝ち投手の権利を持って降板すると、2点リードの9回に佐々木が登板。初球から101マイル（約162.5キロ）を計測し、リアルミュートを空振り三振。1死からケプラーに二塁打を浴びたが後続をたった。

佐々木は5月中旬に右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。8先発して1勝1敗、防御率4.72だった。その後は8月からマイナーで実戦復帰。9月24日（同25日）にメジャー再合流を果たした。再昇格後は救援として起用され、2試合で被安打1、4三振を記録している。（Full-Count編集部）