森永乳業（東京都港区）が、バーアイス「PARM（パルム）」シリーズの新商品「PARM ザ・カスタードプリン（1本入り）」を10月13日から期間限定で発売します。アイスの中にはカラメルソース2025年4月に発売20周年を迎えた「PARM」で、「カスタードプリン」の味が発売されるのはシリーズ史上初。コクのあるまろやかなカスタードアイスを、ホワイトチョコでコーティングしています。カスタードアイスの中にはカラメルソースをうず