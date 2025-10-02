モデルの安斉星来（せいら）が２日、東京・渋谷区で「ＭＵＳＩＮＳＡＴＯＫＹＯＰＯＰ―ＵＰＳＴＯＲＥ２０２５」オープニングイベントに出席した。韓国発のファッションを扱う「ＭＵＳＩＮＳＡ（ムシンサ）」の新店イベント。事前に内覧した安斉は「１階に韓国の地名に合わせたファッションが展示されていて、地域によってファッショントレンドって違うんだと。面白かったです」と目を丸くした。同店のテーマである