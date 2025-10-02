スウェーデンの環境活動家・グレタ・トゥーンベリさんらを乗せ、支援物資を届けるため、パレスチナ自治区ガザ地区に向かっていた船団が1日夜、イスラエル軍にだ捕されました。支援物資を届けるため、グレタさんらを乗せ、ガザ地区に向かっていた「グローバル・スムード船団」によりますと、1日夜、イスラエル軍の艦艇が船団に接近し、兵士が複数の船に乗り込んできたということです。船団にはおよそ500人の活動家や議員などが乗り