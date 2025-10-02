レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連発に期待がかかる。山本由伸投手が先発する。9月30日（同1日）の第1戦では「1番・DH」で先発出場し、PS初の1試合2本塁打をマークした。初回に1号先頭打者弾、6回に2号2ランを放ち、5打数2安打