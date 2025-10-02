レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連発に期待がかかる。山本由伸投手が先発する。

9月30日（同1日）の第1戦では「1番・DH」で先発出場し、PS初の1試合2本塁打をマークした。初回に1号先頭打者弾、6回に2号2ランを放ち、5打数2安打3打点。チームはポストシーズン球団タイ記録の5本塁打で10得点を挙げ、地区シリーズ進出へ王手をかけた。

大谷は今季158試合に出場して打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。3年連続本塁打王こそならなかったが、本塁打数は自己＆球団最多を更新する好成績を残した。

山本は今季30試合登板して12勝8敗、防御率2.49をマーク。昨年のポストシーズンでは4試合登板で2勝0敗、防御率3.86でワールドシリーズ制覇に貢献した。

レッズは右腕ザック・リトルが先発する。今季は32試合登板で10勝8敗、防御率3.81。（Full-Count編集部）