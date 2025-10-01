吉田正尚に「大丈夫じゃないですか？」…山本由伸が贈った言葉【MLB】Rソックス 3ー1 ヤンキース（日本時間1日・ニューヨーク）自然と口にした言葉は、現実となった。レッドソックスの吉田正尚外野手は30日（日本時間10月1日）、敵地で行われたヤンキースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に代打で登場。1点を追う7回1死二、三塁から初球を弾き返して値千金の逆転2点適時打を放ち、一塁ベース上で笑顔を弾けさせた。人知れ