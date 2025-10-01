今季はリーグ2位…すでに退任が決まっている■DeNA 9ー6 ヤクルト（1日・横浜）今季限りで退任するDeNA・三浦大輔監督は1日、横浜スタジアムでの最終戦、ヤクルト戦後にセレモニーを行った。満員のファンに「今年はリーグ優勝から日本シリーズ優勝、約束を果たせずすみませんでした！」と謝罪した。三浦監督は2021年シーズンから指揮を執り、初年度は最下位に沈んだものの、2022年から4年連続でAクラス入りに導いた。昨年は3位