9月30日、人気声優の内田真礼（まあや）と石川界人が『皆さまへ』と題した同じ文面の文書をそれぞれのXにアップ。結婚の報告をおこなった。「内田さんは35歳、石川さんは31歳。どちらも主役級の人気声優です。《突然のご報告となりますが、このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました》という文面どおり、まさに突然で、いっさい交際の噂なども流れていませんでした。しかし《ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をと