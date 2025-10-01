「地方よりも東京のほうが収入が高い」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。 例えば、大分県で働く人と東京都で働く人を比べると、平均年収にしておよそ200万円ほどの差があります。地方在住者としては、東京で働く友人の年収を聞いて「うらやましい」と感じることがあるかもしれません。 しかし東京都民からすれば、「収入が多い分、出費も多い」と感じている人もいます。 本記事では、東京都と地方（今