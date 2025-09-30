パリから1時間、タイムスリップしたような街フランスといえば、多くの人が真っ先に思い浮かべるのはパリ。エッフェル塔やルーヴル美術館、セーヌ川の風景は、誰もが一度は夢見る観光地だ。しかし近年、観光トレンドとして注目されているのが「セカンドシティ・トラベル」と呼ばれる、オーバーツーリズム気味の人気都市から離れ、地方都市やまだあまり知られていない地域を訪れる旅。行列、人混みから離れてこそ可能な、その土地な