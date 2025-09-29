冬場に流行する季節性インフルエンザの感染者が、早くも増え始めている。大阪府などでは定点医療機関から報告された１医療機関あたりの患者数が、流行入りの目安となる「１人」を超えた。専門家は「大阪・関西万博や観光地に訪れる外国人、海外に渡航する日本人が多く、ウイルスが国外から流入している可能性がある」と指摘している。（長尾尚実）季節性インフルエンザは国内では例年、１２〜３月に流行する。昨年は１０月下旬