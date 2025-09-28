Image: 株式会社リトルマートコーポレーション こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。寄らず入らずでいつもスコアが崩れちゃう……。カジュアルゴルファーのあるあるですが、基本的には練習不足がその原因。ということで今回は、ショートゲームをしっかり練習できる「BLACK MAT GLIDE」がセール価格になっていたのでご紹介です。順目・逆目まで再現し