２６日に最終回を迎えたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は、２９日から４夜連続でスピンオフが放送される。辛島健太郎（高橋文哉）のプロポーズ秘話を描く第１話「健ちゃんのプロポーズ」、メイコ（原菜乃華）がミュージカルに出演した舞台裏が明かされる第２話「メイコの初舞台」、スランプに陥った、いせたくや（大森元貴）にフォーカスする第３話「男たちの行進曲」、そして嵩やのぶと働く中尾星子（古川琴音）が主役の第