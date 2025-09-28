俳優小泉孝太郎（47）が25日放送のTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」に出演。親族をたどると“超大物”とつながったことを告白した。ブラックマヨネーズ小杉竜一から「自慢の親戚とかいたりしますかね？」と聞かれると、小泉は「ある番組で親戚をたどっていってもらったんですよ。明治時代ぐらいまでたどっていくと、まさかの（小説家の）夏目漱石とつながったんですよ」と明かし、共演者らから一斉に「え〜！」と驚き