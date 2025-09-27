同点の5回に栗原の2点適時二塁打などで一気に3点を奪った■ソフトバンク 2ー1 西武（27日・ベルーナドーム）ソフトバンクが27日、ベルーナドームでの西武戦に勝利し、2年連続となるパ・リーグ優勝を果たした。リーグ制覇は前身のダイエー、南海時代も含めて21度目。2005年に球団がソフトバンクとなってからは、21年間で8度目の栄冠となった。優勝が決まると小久保裕紀監督が胴上げで7回宙に舞い、歓喜の瞬間を味わった。孫正義