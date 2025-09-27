2024年に大谷らと共闘したクリスマットダイヤモンドバックスは26日（日本時間27日）、ナビル・クリスマット投手をDFA（40人枠から外す措置）にしたと発表した。前日25日（同26日）にドジャースの大谷翔平投手に54号2ランを浴びてから、約24時間後の出来事となった。クリスマットは前日のドジャース戦の4回、大谷の第3打席で低めに外れるチェンジアップを投げ込むも、見事なバット捌きと驚異的なパワーで右中間スタンドにあるプ