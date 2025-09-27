平成女児の遊びとして定番だった“シール交換”が、令和に入って再び大ブーム。SNSやイベントでの交換会も盛り上がりを見せている。そんなシール界隈で一歩リードするには、まず「自分だけのシール帳」を作ることからスタート。透明感あるバインダーやかわいい台紙を選び、推しのチャームや一軍シールを加えて、持ち歩きたくなるマイシール帳を完成させよう。【写真】令和のシール帳の“象徴”…おすすめの「透明バインダー」は