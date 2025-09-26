自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農水相が2025年9月26日、愛知・名古屋「IGアリーナ」で開催された総裁選の「所見発表演説会」に登壇した。小泉陣営がいわゆる「やらせ」の称賛コメントを書き込むよう働きかけた問題が取り沙汰される中、同演説会のライブ配信が行われ、視聴者はどう反応したか──。「事務所の独自の判断」でコメント参考例をメール送付小泉氏をめぐっては週刊文春電子版が9月24日、小泉陣営の牧島かれん衆院議