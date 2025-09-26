自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農水相が2025年9月26日、愛知・名古屋「IGアリーナ」で開催された総裁選の「所見発表演説会」に登壇した。

小泉陣営がいわゆる「やらせ」の称賛コメントを書き込むよう働きかけた問題が取り沙汰される中、同演説会のライブ配信が行われ、視聴者はどう反応したか──。

「事務所の独自の判断」でコメント参考例をメール送付

小泉氏をめぐっては週刊文春電子版が9月24日、小泉陣営の牧島かれん衆院議員の事務所が他の支援者に対し、小泉氏に関するポジティブなコメントを動画配信サービスへ書き込むよう依頼していたと報じた。同誌は見出しで「卑劣ステマ」とも表現されている。

その後、小泉氏は26日の記者会見で、「他の支援議員からの問い合わせもあって、当該事務所の独自の判断として、コメントの参考例を示したメールを送付したものだと報告を受けています」「参考例の中に一部行き過ぎた表現があったことは適当ではなく、二度とこういうことがないように話をさせていただきました」などと釈明した。

同じ日の夕方、IGアリーナでは所見発表演説会が行われた。自民党の公式YouTubeチャンネルでもライブ配信され、総裁選立候補者の1人として小泉氏が登壇すると、コメント欄では「ようやく真打ち登場！」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」「あの石破さんを説得できたなんてすごい」などといった声が相次いだ。先の報道内で挙げられた「コメント例」をなぞり、小泉氏を揶揄しているように見受けられる。

小泉氏に関しては、ほかにも視聴者から、立候補者が順番に紹介される場面で「進次郎拍手すくなくねーか？？」「明らかに進次郎の拍手少ないｗ」「拍手明らかに減ったね」といった指摘も寄せられていた。