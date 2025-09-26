ダイヤモンドバックス戦の4回、54号2ランを放つドジャース・大谷。投手クリスマット＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグは25日、各地で行われ、ドジャースの大谷はフェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場し、四回にシーズン自己最多に並ぶ54号2ランを放った。本塁打は4試合ぶりで、5打数1安打2打点。2年連続3度目の100打点に到達した。山本は6回を4安打無失点と好投し、12勝目（8敗