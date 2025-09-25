中国は第80回国連総会の関連活動の場で現地時間9月23日、責任ある発展途上の大国として、世界貿易機関（WTO）において、現在および今後の交渉において、新たに「特別かつ異なる待遇（S＆D）」を求めることはしないと宣言しました。S＆Dとは、WTOが定めた発展途上国向けの優遇制度です。中国の国際貿易交渉代表を務める商務部の李成鋼副部長は、商務部による9月24日の説明会で、関連状況を説明しました。李副部長は、「これは中国