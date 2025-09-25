営業やマーケティングは、「人を動かす」ことが仕事の大きなポイントになる。ではどうやって人の興味を引き、行動を呼び起こすのか。大阪大学大学院教授の松村真宏氏は「とてもシンプルな“仕掛け”によって、人の注意や興味を引きつけることができる。それには3つの条件がある」という――。※本稿は、松村真宏『なぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです