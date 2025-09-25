日本テレビが独自に行った調査によると、自民党員が最も支持した総裁選候補者は小泉進次郎氏の32%で、2024年の総裁選で党員・党友票の獲得数でトップだった高市早苗氏は28%で２位だった。また日テレの調査によると、2024年の総裁選で石破茂現首相に投票した人の41%は小泉氏を指示し、高市氏は、21%で２位の林芳正氏に次ぐ３位で11%だった。こうした調査などから、選挙選で高市氏が苦戦している様子を各メディアが報じている。政