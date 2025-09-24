お弁当箱選びって意外と悩ましいですよね。今回ご紹介するのは、ランチベルトなしでもしっかりロックできる2段式ランチボックス。上段・下段それぞれ400mL入るので、しっかり食べたい人も大満足のサイズ感です。中フタつきで汁漏れしにくく、お手入れも簡単。この値段でこのクオリティは、ただただ驚くばかりです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ランチボックス（ロック蓋付、2段、角型）価格：￥330（税込）実容量：上