100均で300円って本気？！「高いの買えなくなっちゃうよ！」「ちょっと惜しいけど機能的」

箱 お弁当 選びって意外と悩ましいですよね。今回ご紹介するのは、 ランチ ベルトなしでもしっかりロックできる2段式 ランチ ボックス。上段・下段それぞれ400mL入るので、しっかり食べたい人も大満足のサイズ感です。中フタつきで汁漏れしにくく、お手入れも簡単。この値段でこのクオリティは、ただただ驚くばかりです！

商品情報

商品名：ランチボックス（ロック蓋付、2段、角型）

価格：￥330（税込）

実容量：上段400mL、下段400mL

販売ショップ：ダイソー

ランチベルトいらずで安心のロック感！ダイソーのランチボックスがすごい！

ダイソーには安いのに機能的なお弁当箱が揃っていて、ランチはお弁当派という人にとってもありがたい存在ですよね。

今回ご紹介するのは、行楽グッズ売り場で見つけた「ロック機能付き」のランチボックス。このランチボックスは、黒いフレーム状のロック蓋と中フタがしっかりかみ合う構造になっていて、ランチベルトやゴムバンドなしでも、がっちり固定することができます。

バッグの中でフタが外れる心配が少ないので、持ち運びの安心感が違います。日頃お弁当を持って行っている人にとっては、この設計はかなり頼りになるはず！

フタのすぐ下に切れ込みのような形があり、指をかけてスムーズに開けられるようになっています。

パッキンはついていませんが、ロックが強めなので液漏れしにくく、持ち歩きも安心。

パッキンがないことでむしろ洗いやすく、毎日のお手入れも簡単です。

2段式でたくさん入る！中フタ付きでテーブルも汚れない！

上下段それぞれ400mLとしっかり容量があるので、見た目以上にボリュームのあるお弁当が作れます。たくさん食べたい人や育ちざかりの学生さんも大満足です。

唯一惜しいのは電子レンジ不可なこと。それでも300円という価格でこの機能性なら十分すぎるくらいです。

下段に中フタがついているのも見逃せないポイントで、お弁当を広げたときに上段の裏側に付着したおかずの汁などでテーブルを汚さないのが地味にありがたいです。

今回は、ダイソーの『ランチボックス（ロック蓋付、2段、角型）』をご紹介しました。

がっちりロックと中フタ付きで、持ち運びやすさと使いやすさバツグン。ベルトをいちいち付けたり外したりする手間がないので、お弁当を作る側にも食べる側にとっても便利ですよ。

オフィスでも学校でも使いやすいデザインなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。