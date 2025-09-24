100均で300円って本気？！「高いの買えなくなっちゃうよ！」「ちょっと惜しいけど機能的」
商品情報
商品名：ランチボックス（ロック蓋付、2段、角型）
価格：￥330（税込）
実容量：上段400mL、下段400mL
販売ショップ：ダイソー
ランチベルトいらずで安心のロック感！ダイソーのランチボックスがすごい！
ダイソーには安いのに機能的なお弁当箱が揃っていて、ランチはお弁当派という人にとってもありがたい存在ですよね。
今回ご紹介するのは、行楽グッズ売り場で見つけた「ロック機能付き」のランチボックス。このランチボックスは、黒いフレーム状のロック蓋と中フタがしっかりかみ合う構造になっていて、ランチベルトやゴムバンドなしでも、がっちり固定することができます。
バッグの中でフタが外れる心配が少ないので、持ち運びの安心感が違います。日頃お弁当を持って行っている人にとっては、この設計はかなり頼りになるはず！
フタのすぐ下に切れ込みのような形があり、指をかけてスムーズに開けられるようになっています。
パッキンはついていませんが、ロックが強めなので液漏れしにくく、持ち歩きも安心。
パッキンがないことでむしろ洗いやすく、毎日のお手入れも簡単です。
2段式でたくさん入る！中フタ付きでテーブルも汚れない！
上下段それぞれ400mLとしっかり容量があるので、見た目以上にボリュームのあるお弁当が作れます。たくさん食べたい人や育ちざかりの学生さんも大満足です。
唯一惜しいのは電子レンジ不可なこと。それでも300円という価格でこの機能性なら十分すぎるくらいです。
下段に中フタがついているのも見逃せないポイントで、お弁当を広げたときに上段の裏側に付着したおかずの汁などでテーブルを汚さないのが地味にありがたいです。
今回は、ダイソーの『ランチボックス（ロック蓋付、2段、角型）』をご紹介しました。
がっちりロックと中フタ付きで、持ち運びやすさと使いやすさバツグン。ベルトをいちいち付けたり外したりする手間がないので、お弁当を作る側にも食べる側にとっても便利ですよ。
オフィスでも学校でも使いやすいデザインなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。