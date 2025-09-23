6回1/3を5奪三振、2安打もアクシデントか■日本ハム ー 楽天（23日・エスコンフィールド）楽天のスペンサー・ハワード投手が23日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦で先発し、7回途中まで2安打無失点の好投を見せるも、自らベンチに合図を送って緊急降板となった。5点リードの7回1死一塁、郡司に対し3球目のチェンジアップが外れたところで、手を振ってベンチに異変を伝えた。そのまま2番手の鈴木翔に交代となった。6回