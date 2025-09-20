¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¸å¤Ë¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¸å¤ËµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤È¤â¤Ë2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤¹µÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Á