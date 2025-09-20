きょう（20日）未明、東京・八王子市で住宅など4棟が焼ける火事があり、2人が死亡しました。警視庁などによりますと、きょう午前4時半前、八王子市大横町で「煙が見える」と通行人の男性から119番通報がありました。ポンプ車など37台が消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、火元となった木造平屋建て住宅や倉庫など4棟、あわせておよそ90平方メートルが焼けました。火元の住宅からは2人が救助されましたが、そ