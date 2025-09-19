Photo: ¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê ÆÍÁ³¤Î¡ÖÉ³¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜÆü9·î19Æü¤ÏApple¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¡ª iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤äApple Watch¤ËÊ¶¤ì¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÃÍÃÊ1Ëü±ß¤Î¡ÖÉ³¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¼ÂºÝµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÀÜÂ³Éô¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈËä¤á¹þ¤ß¤Ï¤¹¤´¤¤ Photo: ¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê