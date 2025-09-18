無人の民泊施設に泊まった日本人グループから悪質な迷惑行為を受けたとして、この施設の経営者がSNS上で被害を訴えている。施設の備品を破壊し、大量のゴミも放置。強烈な悪臭も残っていた。さらに、チェックアウト後に5時間以上も滞在していたという。経営者は2025年9月18日の取材に、「宿泊施設では最低限のモラルを守ってほしい」と呼びかけた。「通常清掃を超える汚損・破損は簡単に原状回復できず、補填手続きにも時間と労力