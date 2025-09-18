元NHKで現在はフリーの中川安奈アナウンサー■ヤクルト ー 巨人（18日・神宮）元NHKで現在はフリーの中川安奈アナウンサーが18日、神宮で行われたヤクルト-巨人戦で始球式を行った。タイトなショートパンツからの投球に場内は騒然とした。中川さんは現在「プロ野球ニュース」で放送中の「月間好プレー」MCを務めている。この日は髪をポニーテールにまとめ、BSフジと書かれたヤクルトのユニホームに白のショートパンツ姿で登場