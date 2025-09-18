大谷翔平の51号に敵地実況が“棒読み”状態に【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）スタジアムの熱気とは“真逆”の実況席だった。ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、3点リードの8回無死から2試合連続となる51号ソロを放った。その際、敵地の実況では“棒読み”の放送が続いていた。地元放送局「NBCスポーツ・フィラデルフィア