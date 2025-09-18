自身が代表を務める芸能事務所に所属するアイドル・A子さん（20）に対し、未成年だった際にわいせつ行為をしたとして9月15日、警視庁少年育成課は鳥丸寛士（とりまる・ひろし）容疑者を逮捕した。A子さんは14歳からこの事務所に所属し、15歳の頃から断続的に行われるわいせつ行為に悩まされていたという。【写真】〈メンバーがみんなから愛されてて嬉しい〉鳥丸寛士容疑者がアイドルから誕生日を祝われている様子大手紙社会部