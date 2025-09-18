大谷翔平が広告業界でも″伝説″に10勝＆10本塁打と二刀流で活躍したかと思えば、２年連続でホームラン王を獲得。メジャーリーグでも比肩する存在はベーブ・ルースらレジェンドしかいなくなった大谷翔平（31）が、広告業界でも伝説を創った。大手広告代理店幹部が感嘆する。「昨年、日本の広告史上最高額となる『年間契約料９億円』をマークしましたが、今年はその額を超えてきた。二ケタ台という未知のゾーンに入ってきました」FR