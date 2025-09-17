大学対抗女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦「UNIDOL 2025 Summer supported by 17LIVE 決勝戦/敗者復活戦」が11日、東京・Kanadevia Hallで開催された。慶應義塾大学「さよならモラトリアム」 =提供写真○日本唯一の大学対抗女子大生アイドルコピーダンスコンテストUNIDOL(ユニドル)は、今年で14年目を迎える日本唯一の大学対抗女子大生アイドルコピーダンスコンテスト。東京大学・慶應義塾大学・早稲田大学などの大学が出