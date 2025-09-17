ボーネルンドは10月10日より、アメリカ発の新商品「バンパス」シリーズの販売を、ボーネルンドショップ(限定店舗)およびオンラインショップで順次開始する。アメリカ発の新商品「バンパス」「バンパス」は、胸の前で抱きかかえる、または背中から背負うことで、まるでハグされているように不思議と落ち着ける抱きぬいぐるみ。触れることで安心感を得られたり、感情を表現するセーフグッズとしての活用も期待されている。「バンパス