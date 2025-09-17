スポニチスポニチアネックス

95歳で母が他界 柴田理恵が振り返る東京〜富山の「遠距離介護」

by ライブドアニュース編集部

  • 柴田理恵が17日の「徹子の部屋」で、1月に他界した母の介護を振り返った
  • 「ちゃんと親子らしい会話ができたかなって感じがします」と穏やかな表情
  • 母とは共に買い物に行ったり、交際相手の話をしたりしてこなかったそう
