韓国の尹錫悦前大統領の妻を巡る疑惑で、旧統一教会の韓鶴子総裁が17日午前10時前、特別検察に出頭した。韓総裁を待ち受けた記者からの問いかけに対し応じる場面もあった。記者：金建希氏（尹錫悦前大統領夫人）にネックレスとカバンを渡すように言いましたか？韓総裁：雨が降っているのにご苦労様です。後で、後で聞いてください。記者：なぜ今日、一方的に出頭する日付を決めたのですか。韓総裁：私が病気だったからです。手術を