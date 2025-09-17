「セブンイレブン」は、9月15日（月）から、クリスマスケーキとオードブルの予約受付を、全国の店舗とネットサービス「セブンミール」で開始した。【写真】初コラボとなる『パペットスンスン』のケーキも！展開商品一覧■お得なセットや割引も今回予約受付がスタートしたのは、“確かなおいしさと値頃感”、“好みに合わせたサイズと種類”にこだわったクリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど合計約50