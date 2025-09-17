中国・湖北省武漢市で、高速鉄道に乗車した男性が自分の座席に座ろうとしたところシート（座面のクッション部分）が取り外されてなくなっていることに気付いた。中国メディアの中華網が16日に報じた。記事によると、男性は予約した11号車3Fの座席に座ろうとしたが、座席のシートが外された状態で骨組みがむき出しになっていた。乗務員が忙しそうだったため清掃員の女性に伝えて一緒に車内を探したものの、外されたシートは見つから