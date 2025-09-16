YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」でおなじみの主婦YouTuber・shinoさんが、『【ダイソー&セリア】驚きの便利グッズが出た…‼︎今買うべき収納/掃除/便利グッズetc…』と題した動画を公開。話題の100円ショップ新作グッズを、実際に使いながら徹底レビューした。 冒頭では、子育て主婦ならではの“送り迎えあるある”を語ったshinoさん。「1ヶ月に1回、いや、2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらい、パパが