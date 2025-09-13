首位を追う日本ハムは4時間半超の熱戦を制すロッテは楽天戦（楽天モバイルパーク）に6-4で勝利した。先発のブライアン・サモンズ投手がいきなりルーク・ボイト内野手の2ランで先制を許すが、6回2失点と粘りの投球。打線は4回、山本大斗外野手の2点タイムリーで同点に追いつくと、高部瑛斗外野手が満塁本塁打を放ち一挙4点を勝ち越した。楽天は先発の荘司康誠投手が5失点と試合を作れず、終盤に追い上げたが及ばなかった。サモン