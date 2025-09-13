スコットが背信投球に「球種が読まれているのかもしれない」【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）ドジャースのタナー・スコット投手が苦しんでいる。12日（日本時間13日）に敵地で行われたジャイアンツ戦に延長10回1死三塁から登板。2四球で1死満塁とし、最後はベイリーにサヨナラ満塁弾を浴びて1-5で敗戦。連勝が4で止まった。試合後には責任を感じており「酷い球を投げて打たれてしまった