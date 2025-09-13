スミスは2試合続けて先発外れる【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）ドジャースは12日（日本時間13日）から敵地での同地区ジャイアンツ戦に臨む。試合開始約3時間30分前に発表されたスタメンでは、絶対的捕手のウィル・スミスの名前はなく、不安の声が広がった。一方でデーブ・ロバーツ監督が“状態”について説明すると、「まずは良かった」「安心した」と日米ファンは胸をなでおろした。ス